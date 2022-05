"Già leggo i giornali di domani 'a Casapound fanno i discorsi dai balconi', ma questa è una finestra no?'". Così scherza Gianluca Iannone affacciato alla finestra del palazzo occupato di via Napoleone III a Roma, sotto il quale si sta tenendo il sit in spontaneo del movimento, dopo che la questura aveva negato l'autorizzazione a manifestare a piazza Santa Maria Maggiore.