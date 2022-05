Case di lusso, in Italia domanda triplicata rispetto al 2020

Continua a crescere la domanda di casse di lusso in Italia. Nei primi tre mesi dell'anno la richiesta di abitazioni di alta gamma è triplicata rispetto al primo trimestre del 2020, periodo in cui è scoppiata la pandemia di Covid-19. L'Italia si conferma la meta più ambita per gli italiani dalle ampie possibilità economiche che cercano case di lusso, con il 95% delle preferenze. Secondo Luxuryestate.com, portale immobiliare del settore del lusso e partner di Immobiliare.it, la città dei desideri è Roma, dove circa un utente su tre cerca casa, con una domanda cresciuta del quadruplo rispetto al primo trimestre del 2020. Anche il numero di contatti per Milano, polo economico del Paese e all’avanguardia nell’architettura, è aumentato di più del doppio rispetto allo stesso periodo di due anni fa, con la città che raccoglie circa il 25% delle ricerche.

Al terzo posto c'è Torino, con il 2% delle preferenze. Mentre tra le zone turistiche spicca Courmayer che, pur raccogliendo solo l’1% del totale della domanda per l’Italia, mostra un aumento esponenziale dell’interesse da parte degli italiani alto spendenti. All'estero la Francia raccoglie l'interesse del 33% dei potenziali acquirenti italiani, in crescita del 68% rispetto ai primi tre mesi del 2020. Tra le mete più gettonate dai più ricchi c'è Cannes, dove le richieste per un immobile sono cresciute di più del doppio rispetto ad inizio 2020.

Seconda nelle preferenze la Spagna, con il 18% rispetto al totale della domanda per l’estero, che segna un incremento del 10% rispetto a due anni fa. L’isola di Ibiza rimane al primo posto nei desideri degli utenti anche se, nel confronto con il 2020, non si evidenziano cambiamenti nella domanda. Al terzo posto si classifica la Svizzera, con un 8%, e al quarto la Grecia (6,5%), con le richieste del pubblico alto spendente che si concentrano sull'isola di Mykonos.