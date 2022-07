Case fantasma per vip, assolto ex deputato Tosolini

Assoluzione con formula piena per l’ex deputato Renzo Tosolini. La Sesta sezione del Tribunale di Roma ha assolto Tosolini per non aver commesso il fatto. Il politico, secondo l’accusa, profittando del proprio ruolo di parlamentare, nei primi anni 2000 aveva truffato, in concorso con l’amministratore di una società, numerosi acquirenti di immobili, tra cui diversi vip, provocando poi la bancarotta della società.

Soddisfatti i difensori, gli avvocati Antonello Patanè e Fabio Viglione: “E’ un’assoluzione con formula piena che dimostra l’assoluta correttezza dell’onorevole Renzo Tosolini così come emerso in modo chiaro nel corso del dibattimento. Abbiamo sempre creduto in questo risultato che rappresenta la naturale conseguenza della corretta valutazione di quanto ricostruito dal processo”.