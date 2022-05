Casellati bacchetta Granato senza mascherina: "O la mette o va via" e lei lascia Aula

Scintille Casellati-Granato in Aula al Senato, sul tema della mascherina non indossata. "Lei deve rispettare le regole, o deve allontanarsi dall'Aula, le regole le deve conoscere", dice la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, rivolgendosi a Bianca Laura Granato, senatrice del Cal: "Ha la mascherina? Se la metta senza fare perdere tempo, dobbiamo lavorare, questa non è la prima volta, lei deve rappresentare le istituzioni, come tutti noi". La senatrice di Catanzaro prova a replicare, ricordando "come ieri in Commissione il ministro Brunetta ha parlato senza la mascherina", discorso ribadito anche dal senatore Paragone, che cita l'intervento in Aula del ministro Cingolani.

"Quello - replica sempre la Casellati, rivolta al leader di Italexit - era stato concordato, non aveva nessuno vicino e ci aveva chiesto di intervenire senza mascherina, per poi rimetterla". Nel frattempo Granato lascia l'emiciclo, e la seduta prosegue con Roberto Calderoli che prende la presidenza, chiedendo l'ordine in Aula.