Cashback Natale, ecco quando arrivano i rimborsi

(Adnkronos)

Saranno erogati entro febbraio i rimborsi dell'Extra Cashback di Natale. Lo fa sapere Consap. L'importo previsto per ogni cittadino è specificato all'interno dell'app IO. La somma accumulata con il meccanismo di rimborso di Stato per i pagamenti elettronici arriverà con un bonifico sull’IBAN indicato in fase di registrazione o in un momento successivo.

Solo in caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal Programma, sarà possibile presentare eventuale reclamo esclusivamente mediante l’apposito modulo reperibile sul portale che verrà messo a disposizione da Consap per l’iniziativa. Consap fornirà un riscontro motivato entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo e, nel caso di un suo accoglimento, disporrà il pagamento dovuto.

Terminata il 31 dicembre la fase sperimentale, il piano Cashless prosegue secondo programma: dal 1° gennaio è infatti partito il primo dei tre semestri in cui si articolerà il Cashback, che durerà fino al 30 giugno 2022. Il rimborso in questo caso avverrà sempre entro 60 giorni dal termine del periodo.

CONDIZIONI E MODALITA' - Condizioni e modalità di partecipazione restano le stesse che valgono anche per gli altri periodi, tranne che per il numero minimo di transazioni da effettuare nel periodo per ottenere il rimborso che saranno 50 e non 10. Per ogni periodo del programma, puoi ottenere un rimborso massimo di 150 euro, pari a 300 annui. Non c’è un importo minimo di spesa. Ogni acquisto effettuato con carte e app di pagamento registrate ai fini del Cashback, ti fa accumulare il 10% dell’importo speso, fino a un massimo di 15 euro per singola transazione. Otterrai il cashback accumulato solo se alla fine del periodo avrai raggiunto il numero minimo di transazioni valide.

COME ISCRIVERSI - Assicurati di avere SPID (la tua identità digitale) o, in alternativa, la Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0) abbinata al PIN che hai ricevuto al momento del rilascio. Scarica l’App IO: dopo aver scaricato e installato l’applicazione sul tuo smartphone o tablet, devi effettuare l’accesso tramite le tue credenziali SPID oppure con la tua CIE abbinata al PIN. Puoi registrarti al Programma Cashback anche tramite la tua banca, l’ufficio postale o gli altri soggetti che emettono carte e app di pagamento. In fase di registrazione al Cashback, dovrai inserire: gli estremi identificativi di uno o più carte di credito, carte di debito o prepagate (Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay) o attivare il Cashback sul tuo account Satispay. Da gennaio sarà inoltre possibile inserire account Apple Pay, Google Pay e anche altre tipologie di carte e app che aderiranno all’iniziativa; il codice IBAN del tuo conto su cui vuoi ricevere i rimborsi.