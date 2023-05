Casilino Sky Park, la piazza che non c’era torna per l’Estate Romana 2023

Riapre a Roma il Casilino Sky Park, la piazza panoramica del quartiere Alessandrino dove accessibilità, ecosostenibilità e innovazione si fondono in un linguaggio ibrido che declina cultura, benessere e sport secondo il paradigma dell’inclusione e della coesione sociale. Venerdì 2 giugno dalle 19 si festeggia con l’Opening Party Summer 2023: in programma la prima data del tour estivo di Piotta e l’inaugurazione di due nuove opere, di Studio Ultraviolet.to e CROMA, realizzate con il sostegno di IGT. Le porte del rooftop di 4.000 mq sospeso a 18 mt d’altezza saranno aperte tutti i giorni dal martedì alla domenica, dalle 17 alle 2, fino al prossimo 30 settembre. L’ingresso allo spazio è libero e gratuito previa sottoscrizione della tessera di 5€, valida per tutta la stagione e ridotta a 3€ se acquistata con il biglietto per uno degli eventi a pagamento ospitati nella zona arena, offerti a prezzi accessibili e popolari dai 2 a un massimo di 15€.

Il progetto di riqualificazione urbana, inaugurato lo scorso anno dal sindaco Gualtieri, ha trasformato l’ultimo piano di un parcheggio in disuso in una terrazza polivalente che si affaccia sulla capitale. Casilino Sky Park è stato ideato e realizzato da Fusolab con il supporto di IGT e in collaborazione con LifeGate e a.DNA project.

Una seconda edizione che continua a crederci, dopo le 40.000 presenze e i 13.000 tesseramenti dell’estate 2022, proponendo un culture jamming tra musica, teatro, cinema, arti visive e digitali, enogastronomia e sport che ribadisce la necessità di costruire e proteggere spazi collettivi di incontro e confronto, aperti a tutti e pensati per ognuno. Nella piazza sospesa si potrà giocare a padel, allenarsi nella palestra en plein air, pattinare sulla pista panoramica, passeggiare tra opere di street art e installazioni interattive, degustare buon cibo a km 0, ascoltare un concerto o semplicemente brindare al tramonto con gli amici.

Nucleo pulsante dello spazio sarà la Casilino Live Arena, che con i suoi 1.000 posti a sedere ospiterà live music, performance, stand up comedy, presentazioni, festival e l’unica rassegna cinematografica sul tetto di tutta Italia. Tra gli artisti in cartellone Alborosie, Assalti Frontali, Après La Classe, Piotta, Capovilla e i cattivi maestri, I botanici, Caracalma, Pitura Freska, Il Turco aka Sparo Manero, Nex Cassel, Suarez, Ice One, Mr Phil, Attila + Egreen, Kazuma, Dj Stile, Danno, 24 Grana, Elephant Brain, Bone Machine, Klaxon, Underdog, Andrea Rivera, Daniele Fabbri, Astronza, Antonio Rezza & Flavia Mastrella.

L’arte resta un punto fondante di Casilino Sky park, concepito intorno alle opere già realizzate lo scorso anno da Alice Pasquini, Giulio Vesprini, V&rbo, Uno, Orghone, Lady Nina, Muges, Neon, Omuf e Teddy Killer. A queste, alcune delle quali realizzate con vernice Airlite che contribuisce a purificare l’aria, si aggiungono quest’anno l’installazione di Studio Ultraviolet.to e l’opera realizzata in live painting da CROMA.

Tra le novità di questa edizione anche La Terrazza del Gusto - Street Food Pop Gourmet, uno spazio che valorizza gli artigiani del cibo. 7 realtà locali offriranno sapori e bontà del quadrante est della capitale tra pinse romane, panini gourmet, pasta fatta in casa, cucina etnica, piatti vegetariani, gelato con ingredienti naturali, craft beer e mixology. Aperta dalle 17 anche l’area giochi (per bimbi ma anche per i grandi) con più di 100 attività da fare assieme tra biliardini, freccette, ping pong, retro game, visori di realtà virtuale, scivoli, altalene, spazio per arrampicata.