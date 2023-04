Casinos Advisory, la realtà che rivoluziona il mercato dei casinò

In collaborazione con Startup Geek

Definire l’esatta origine del gioco d’azzardo è impossibile. Secondo alcuni studiosi le prime prove si registrano già 2000 anni prima della nascita di Cristo, mentre secondo altri se ne ha certezza solo qualche anno più tardi, durante l’epoca egizia.

Sebbene il gioco si è rivelata una costante che ha attraversato il corso della storia, la stessa cosa non si può dire della scoperta della roulette e della nascita dei casinò, avvenute intorno al XVII secolo.

La familiare ruota in particolare, con le sue regole e il celebre nome, apparve nei casinò di Parigi nel 1790 e nel corso del XIX secolo diventò un gioco da casinò popolare in tutta Europa grazie ai fratelli francesi François e Louis Blanc.

Nel 1842, i due aprirono il casinò Kursaal nella città di Bad Homburg, presentando una nuova ruota con un unico zero e una nuova sequenza, la cui logica non venne mai rivelata. Questo aspetto rese il gioco sempre più affascinante e misterioso e allo stesso tempo molto più redditizio: la versione con uno zero, nonostante avesse un vantaggio dimezzato rispetto alla roulette con due zeri, attirava molte più persone.

La roulette con uno zero fu infatti la responsabile del successo del casinò di Montecarlo.

A luglio 2022, esattamente 180 anni dopo, il mistero che ha avvolto per anni il gioco della roulette viene risolto da Claudio Campanella, operatore e consulente internazionale di casinò e prima persona in grado di decifrare il codice della meccanica utilizzata per arrivare alla misteriosa sequenza di Blanc usata per impostare il posizionamento dei numeri della roulette con uno solo zero.

Rimuovendo l'ultimo zero dalla ruota, Campanella è l’ideatore della “Zero less”, una nuova roulette disposta con la stessa logica della sequenza di Blanc, ma basata su una formula ancora più precisa e accattivante e che, presentando un vantaggio matematico azzerato, garantisce una soluzione win win sia per i casinò che per i giocatori.

Zero-less: una nuova versione del gioco d’azzardo che dà le stesse possibilità a tutti i concorrenti (anche i meno esperti)

Zero-less è l’innovazione che rivoluziona il gioco della roulette.

La configurazione del prodotto lo rende adatto all’installazione sia da parte di saloni dei casinò fisici tradizionali, in diverse varianti e modalità, sia casinò online, dotati di software collegati a studi con sala tavoli e croupiers che effettuano il lancio della pallina.

Un’offerta che si rivela ideale anche per Fondazioni Onlus ed enti di beneficenza: non avendo un vantaggio statistico sul giocatore, la Roulette Zero-less può rientrare nel macrogruppo dei giochi sportivi e non d’azzardo (come avviene per il poker).

“Basandosi su una logica pseudo-casuale, la roulette Zero-less non dà vantaggi a giocatori più abili o più esperti: tutti i concorrenti giocano alla pari con le stesse probabilità di ottenere una vincita certa, compresi coloro che non si sono mai approcciati al gioco della Roulette” spiega Campanella.

Il format del gioco è disponibile nelle tipologie di gioco continuato e tornei sia per Casinò tradizionali, sia per Casinò Online che per Casinò sulle navi.

Casinos Advisory, la società che ha risollevato le sorti del casinò di Atlantic City

Claudio Campanella è anche il Presidente di Casinos Advisory la compagnia di consulenze internazionali per casinò con sede a Toronto che vanta collaborazioni con casinò di tutto il mondo.

Grazie all’esperienza decennale maturata dal fondatore, Casinos Advisory è una società che si rivolge a casinò di qualsiasi grandezza e fatturato. L’approccio strategico e sistematico, arricchito e privilegiato da indicatori di controllo di proprietà, facilita la possibilità di connettersi rapidamente alle problematiche esistenti in ogni gestione, valutarne le soluzioni e consigliare adeguamenti per migliorare l’operazione.

“Tra i casi studio di cui più vado fiero, rientra la consulenza realizzata all’inizio degli anni ‘90 per il casinò di Atlantic City. Sono stato chiamato dal Chief Executive Officer del dipartimento della Sicurezza e Sorveglianza della struttura poiché i risultati erano deludenti: la loro percentuale degli utili era all’incirca del 10% e non raggiungeva lo standard industriale di quei tempi, che aveva un atteso intorno al 13% dell’incasso.

Dopo una nostra consulenza durata una decina di giorni abbiamo fornito una lunga lista di correzioni e interventi che una volta implementati hanno permesso al casinò di incrementare i propri utili e raggiungere quota 16%, posizionandolo dall’ultima posizione a leader del settore in Nord America” aggiunge Campanella.

La consulenza targata Casinos Advisory prevede nuove procedure semplificate e a protezione dei giochi , ritmi più alti e un servizio al cliente a 360°, sia per quanto riguarda il gioco ai tavoli che in termini di ospitalità.

Casinos Advisory

Casinos Advisory è un'organizzazione mondiale specializzata nella fornitura di servizi di consulenza a gestori, proprietari e investitori di casinò. Attraverso una consulenza personalizzata, offre uno spettro completo che si concentra sulla creazione di casinò ad alte prestazioni.

Grazie a un’esperienza decennale diretta e pratica nello sviluppo e nel ripristino completo delle operazioni di gestione, Casinos Advisory offre una strategia completa “chiavi in mano” del casinò e soluzioni professionali per una redditività ottimale.

Casino Advisory è di proprietà e gestito da Claudio Campanella, da cinque decenni presente nell’industria dei Casinò e professionista del settore con un solido background e una vasta conoscenza delle operazioni, della protezione dei giochi, della sicurezza, della sorveglianza, degli indicatori dei ricavi dai giochi da tavolo e della responsabilità finanziaria.