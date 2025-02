Caso Almasri, i Ministri Nordio e Piantedosi riferiscono in Parlamento

Non si placano le polemiche sul caso Almasri, il generale libico ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità, prima sottoposto a fermo in Italia, poi liberato e rimpatriato. Dopo le proteste dell’opposizione, che ha ottenuto di fermare per 5 giorni i lavori parlamentari, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi hanno riferito in Aula alla Camera e al Senato. Nel corso della sua informativa, contestata in più passaggi da diversi parlamentari, il Ministro della Giustizia ha precisato di essere stato avvisato quando Almasri era già stato liberato. In un altro passaggio, Nordio ha dichiarato: “Il ruolo del ministro non è solo quello di organo di transito delle richieste, ma è un organo politico che deve riflettere sul contenuto di queste richieste in funzione di altri contatti con altri ministeri ed organi dello Stato, non faccio da passacarte”, aggiungendo in un altro passaggio: “L’atto della Corte Penale Internazionale è nullo in quanto presenta diversi salti logici e manca di coerenza sulle conclusioni a cui perviene”. Nel suo discorso, il Ministro degli Interni ha invece dichiarato che il generale libico non è mai stato un interlocutore del Governo italiano e non c’è stata alcuna forma di pressione o di ricatto, come ipotizzato da più parti politiche. “Ogni decisione è stata presa in base a valutazioni compiute su fatti e situazioni nell’esclusiva prospettiva della tutela dell’interesse del nostro Paese”, ha aggiunto Piantedosi. Il giudizio complessivo delle Opposizioni sugli interventi dei Ministri è risultato molto negativo. Secondo quanto dichiarato dalla Capogruppo del PD in Aula, Chiara Braga, le due informative “sono assolutamente insoddisfacenti, non danno risposte esaustive ed anzi hanno due linee in contraddizione tra loro”. Sulla stessa lunghezza d’onda la riflessione dell’On. Bonelli (AVS): “I due Ministri sono venuti in Aula a delegittimare le istituzioni, tra cui la Corte Penale Internazionale. Abbiamo ascoltato bugie inaccettabili”. La Corte penale internazionale dell’Aja, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe avviato un fascicolo di indagine sull’operato del governo italiano per “ostacolo all’amministrazione della giustizia” in relazione alla vicenda del generale Almasri, dopo la denuncia di un cittadino sudanese. Il governo ha precisato che non esiste ad oggi nessun procedimento aperto contro l’Italia. E la stessa Cpi ha confermato: “Nessun caso contro funzionari italiani”. Nordio potrebbe formalizzare nei prossimi giorni alla Cpi una richiesta di spiegazioni sulle incongruenze nelle procedure attivate per il mandato di arresto del generale libico.