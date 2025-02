Caso Almasri, Nordio e Piantedosi hanno riferito in Parlamento

Non si placano le polemiche sul caso Almasri, il generale libico ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità, prima sottoposto a fermo in Italia, poi liberato e rimpatriato. Dopo le proteste dell’opposizione, che ha ottenuto di fermare per 5 giorni i lavori parlamentari, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi hanno riferito in Aula alla Camera e al Senato. Resta aperto il confronto con l’opposizione, sul piano interno, e con la Corte penale internazionale.