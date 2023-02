Alfredo Cospito ha ripreso ad assumere gli integratori. La decisione dell'anarchico, arrivato al 117esimo giorno di sciopero della fame, sarebbe stata presa per arrivare in uno stato di salute adeguato all'udienza del 24 febbraio in Cassazione e dopo il parere con cui il pg ha chiesto la revoca del 41 bis, regime in cui il detenuto si trova e contro il quale sta protestando.