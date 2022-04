Caso Cucchi, Capitano Ultimo: "Sentenze si rispettano, ma che accadrà a chi doveva prevenire?"

"La responsabilità penale è personale. Le sentenze non si commentano ma si rispettano. Credo che in questa vicenda sarebbe interessante capire cosa accadrà a quelli che avevano il dovere di controllare e di prevenire questi episodi, ma che evidentemente non sono stati in grado di farlo, e paradossalmente in questa vicenda si sono costituiti parte civile. Sarebbe interessante sapere a questi che cosa accadrà, ma credo che la risposta sia semplice e la conosciamo già: non accadrà niente". Così all’AdnKronos il colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, dopo la sentenza della Quinta sezione penale della Cassazione che ha condannato a 12 anni di carcere i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, accusati del pestaggio di Stefano Cucchi, rinviando a un nuovo processo d’appello per i due carabinieri accusati di falso, Roberto Mandolini e Francesco Tedesco.