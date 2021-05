Caso Cucchi, Guido Magherini: "Per la prima volta giudici si comportano in modo giusto"

"Per la prima volta i giudici si comportano in modo giusto. Sono contento per Stefano, per la sua famiglia, che al contrario nostro ha avuto giustizia: noi aspettiamo Strasburgo, dovremmo essere alle porte, ma contenti non possiamo essere, siamo stati derubati dai giudici". Lo dice all'Adnkronos Guido Magherini, padre di Riccardo, stroncato nel 2004 da un infarto a 39 anni durante un fermo dei carabinieri a Firenze.

"Questa sentenza - dice commentando le condanne per la morte di Stefano Cucchi - potrà rappresentare una svolta per quanti in futuro sfortunatamente si troveranno ad avere la stessa sorte dei nostri ragazzi, ma i responsabili della morte di mio figlio sono assolti, bisogna addirittura chiedergli scusa. Questa è la cosa assurda con la quale purtroppo dobbiamo convivere. Aspettiamo giustizia per Riccardo e per suo figlio". (di Silvia Mancinelli)