Caso David Rossi, Migliorino: "Chiesto di sentire tutti quelli che erano nella stanza"

"Come M5s abbiamo chiesto di sentire davanti alla Commissione tutti quelli che stavano quella sera in quella stanza". Lo afferma all'Adnkronos Luca Migliorino, deputato M5s e vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, dopo quanto emerso dai lavori della stessa Commissione e le dichiarazioni del colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena.

"Giovedì sarà sentita Carla Ciani, la mental coach che parlò con David quella mattina", prosegue riguardo ai lavori della Commissione mentre il 21 dicembre si terrà il "sopralluogo a Siena" per le perizie affidate agli esperti dei carabinieri e "il 13 gennaio audiremo Mussari (ex presidente di Mps ndr)". Migliorino, che durante l'audizione ha fatto molte domande per cercare di avere elementi utili sulle modalità dell'intervento precedente all'arrivo della scientifica, si dice colpito da alcuni particolari emersi dal racconto del colonnello Aglieco.

Uno su tutti riguarda la finestra dell'ufficio di David: "In tutti i possibili scenari legati alla morte di Rossi c'è un'azione comune ossia l'apertura della finestra", sottolinea il vicepresidente ricordando che dalle testimonianze prima della tragedia era chiusa ma poi dalle stesse "foto della scientifica la finestra risulta chiusa. Quindi la finestra venne chiusa - osserva - E le impronte digitali?". Altro particolare emerso che "mi colpisce" è la questione del "cestino" che sarebbe stato svuotato sulla scrivania. "Sono d'accordo con il presidente della Commissione Zanettin", che proporrà l'invio degli atti al Csm e alla procura di Genova, "perché le cose dette sono importanti, soprattutto rispetto ai parenti della vittima, per fare veramente chiarezza - conclude - Non si vuole accusare nessuno, ma è giusto accendere i riflettori".