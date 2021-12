Caso Epstein, Ghislaine Maxwell giudicata colpevole

Ghislaine Maxwell, 60 anni, ex fidanzata e amica dell'ex finanziere Jeffrey Epstein, è stata dichiarata colpevole di cinque dei sei capi d'accusa nei suoi confronti relativi al suo ruolo negli abusi sessuali di Epstein (morto in carcere nel 2019) tra il 1994 e il 2004. La figlia dell'ex magnate dell'editoria Robert Maxwell si era dichiarata non colpevole. E' questo il verdetto dalla giuria secondo quanto riferisce la Cnn. Ghislaine Maxwell è stata dichiarata colpevole di cinque dei sei capi d'accusa relativi al suo ruolo nell'abuso sessuale di ragazze minorenni da parte del suo ex compagno Jeffrey Epstein ossia di cospirazione per indurre un minore a viaggiare per compiere atti sessuali illegali, che comporta una pena massima di 5 anni di carcere; di cospirazione per il trasporto di un minore con l'intento di impegnarsi in attività sessuali criminali, che comporta una pena massima di 5 anni di carcere; del trasporto di un minore con l'intento di intraprendere un'attività sessuale criminale, che comporta una pena massima di 10 anni di carcere; di cospirazione di traffico sessuale di minori, che comporta una pena massima prevista dalla legge di cinque anni di carcere; di traffico sessuale di minori, che comporta un massimo di 40 anni di carcere.

"Una giuria unanime ha giudicato Ghislaine Maxwell colpevole di uno dei peggiori crimini immaginabili: favorire e partecipare all'abuso sessuale di bambini", ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in una dichiarazione dopo il verdetto secondo quanto riferiscono i media Usa. "La strada per la giustizia è stata troppo lunga. Ma oggi giustizia è stata fatta. Voglio lodare il coraggio delle ragazze - ora donne adulte - che sono uscite dall'ombra e sono entrate in aula. Il loro coraggio e la volontà di affrontare il loro aggressore ha reso possibile questo caso e il risultato di oggi".

La britannica Ghislaine Maxwell è incarcerata a New York dall'estate del 2020. Il processo a New York è iniziato il 29 novembre scorso. Complessivamente Ghislaine Maxell rischia fino a 65 anni di carcere. Il verdetto dalla giuria, che è composto da 6 donne e 6 uomini, è arrivato dopo 40 ore e sei giorni di deliberazione.

Maxwell è stata dichiarata non colpevole per il secondo capo di imputazione ossia quello di aver indotto un minore a viaggiare per compiere atti sessuali illegali.