Caso Friedman, direttore Rai1 convocato in Vigilanza

(Adnkronos)

Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, a quanto apprende l'Adnkronos, è stato convocato in commissione di Vigilanza Rai Martedì prossimo, 26 gennaio, alle ore 20. Fra i temi al centro dell'audizione il recentissimo caso Friedman, ma anche il capitolo 'sicurezza' del Festival di Sanremo, i mancati spazi di approfondimento della rete ammiraglia in casi come quello dell'assalto a Capitol Hill e altre questioni.