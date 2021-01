Caso Gregoretti, oggi audizione Conte: c'è anche Salvini

(Adnkronos)

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è a Palazzo Chigi dove sta per aver luogo l'audizione del premier dimissionario Giuseppe Conte per il caso Gregoretti. A quanto si apprende Giulia Bongiorno, legale del leader della Lega, potrebbe rivolgere le sue domande al premier dimissionario al termine della sua deposizione. Salvini, a sua volta, potrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee nel corso dell'incontro.

"Qui Palazzo Chigi. Pronto questa mattina al processo per 'sequestro di persona'. Da ministro ho difeso il mio Paese, ridotto sbarchi e dispersi in mare, salvato vite, fatto risparmiare milioni e protetto gli Italiani. Ne sono fiero", scrive su Twitter Salvini postando un suo selfie dalla sede del governo.

"Se mi aspetto risposte chiare da Conte per l’eventuale rinvio a giudizio di Salvini? Penso che il premier abbia una posizione chiave in questo momento e credo sia l’unico che ci possa dare delle indicazioni fondamentali per l'eventuale rinvio a giudizio di Salvini nell'ambito del processo Gregoretti", ha detto il gip di Catania, Nunzio Sarpietro, arrivando a palazzo Chigi per ascoltare Conte come persona informata sui fatti.