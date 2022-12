Caso Hasib, cosa ha detto il poliziotto arrestato: l'ordinanza

"La persona si era buttata di sotto una volta che loro erano giù nel cortile". E’ quanto Andrea Pellegrini, agente di polizia del commissariato di Primavalle arrestato ieri e accusato del reato di tortura per la vicenda di Hasib Omerovic, avrebbe riferito a un agente della Polizia Locale nel pomeriggio del 25 luglio scorso spiegando che l’intervento era finito male. Una testimonianza riportata nell’ordinanza con cui il gip di Roma, Ezio Damizia, ha disposto i domiciliari nei confronti del poliziotto dopo l’inchiesta della Procura di Roma, coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino e dal pm Stefano Luciani.

“Un’anomalia, che assume al contempo valenza indiziaria del fatto che le cose non fossero andate come riferito nell'annotazione dal Pellegrini si ricava” scrive il gip “dalle dichiarazioni” di un agente in servizio presso il Corpo di Polizia Locale e da successivi accertamenti. Sentito il 15 settembre 2022 “ha confermato il fatto che nella mattinata del 25 luglio personale del Commissariato di Primavalle si era recato presso il loro comando al fine di rintracciare l'abitazione di Hasib Omerovic, in particolare riferendo - viene riportato nell’ordinanza - che si era presentato Andrea Pellegrini, poliziotto di sua conoscenza, con altro collega, entrambi in borghese, chiedendo se aveva informazioni circa una persona rom, sordomuta che gira il quartiere rovistando nei cassonetti aggiungendo che tale soggetto gli interessava in quanto era stato oggetto di diverse segnalazioni nel quartiere per molestie sulle donne, tanto che” l’agente “si rammaricava in quanto, facendo egli parte del gruppo della Polizia Locale che si occupava di tali attività, non era pervenuta alcuna segnalazione in tal senso presso i loro uffici”.

L’agente “ha inoltre riferito di aver ricevuto nel pomeriggio di quello stesso giorno (ore 16.30 circa) una telefonata da Pellegrini che stranamente lo ragguagliava del fatto che l'accertamento era finito male facendo riferimento in particolare al fatto che ‘la persona si era buttata di sotto una volta che loro erano giù nel cortile’, passaggio anche questo del tutto singolare, e verosimilmente denotante l'intento di fornire una giustificazione non richiesta. L'anomalia appare ancora maggiore considerato che dai tabulati non risulta alcuna telefonata in quell'orario, in partenza dal cellulare di Pellegrini verso il cellulare dell’agente”.

"In caso di dubbi scrivi e parati il c… che poi l'onda di m… semmai arriva sommerge tutti...", si legge poi in un messaggio Whatsapp contenuto nell'ordinanza. Lo scambio è avvenuto tra un ispettore, in servizio presso la Squadra Mobile, e un'ispettrice del commissariato Primavalle in cui le consigliava di redigere una relazione di servizio.

I due, secondo quanto emerge dall’ordinanza, avevano anche parlato al telefono e la poliziotta aveva raccomandato al collega di far svolgere "bene bene le indagini perché le cose non stanno come hanno scritto gli operanti". Nell’inchiesta che ha portato all’arresto per tortura dell’agente Andrea Pellegrini, dopo le indagini della Squadra Mobile, altri quattro poliziotti indagati per le accuse di falso e depistaggio in relazione all’annotazione di servizio redatta dopo l’intervento nell’abitazione di Omerovic.