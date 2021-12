Caso Marò, procura di Roma chiede archiviazione

La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sui due marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre in merito alla vicenda dei due pescatori uccisi da colpi di arma da fuoco a febbraio 2012 al largo delle coste del Kerala, in India. A piazzale Clodio era aperto dal 2012 un fascicolo di indagine per omicidio volontario affidato al pm Erminio Amelio.

Al termine degli accertamenti i pm di Roma, coordinati dal procuratore Michele Prestipino, hanno chiesto al gip di archiviare le accuse in quanto il quadro degli elementi di prova raccolti è insufficiente a garantire l’instaurazione di un processo.