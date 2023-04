Caso Orlandi, oltre 8 ore di colloquio tra fratello Emanuela e Promotore Vaticano

L'incontro ieri tra il Promotore di giustizia del Vaticano Alessandro Diddi e il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, è durato oltre otto ore. L'incontro è stato chiesto dal fratello della giovane scomparsa nel nulla da quarant'anni per rendere proprie dichiarazioni e offrire eventuali informazioni in suo possesso nell'ambito del fascicolo aperto dal Promotore di giustizia del Vaticano a gennaio di quest'anno, a seguito di alcune recenti dichiarazioni sulla scomparsa della sorella. "Incontro lungo, positivo. Volontà di fare chiarezza al cento per cento e non fare sconti a nessuno, dalla base al vertice" ha detto Orlandi a Di Martedì.