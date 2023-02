"Siamo orgogliosi di questa sentenza e spero venga confermata in Cassazione. Grande gioia". Lo ha detto Stefano Mastropietro, il papà di Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si allontanò dalla comunità di Corridonia e i resti furono poi ritrovati in due trolley a Pollenza (Macerata), dopo la conferma dell’ergastolo per Innocent Oseghale anche per la violenza sessuale.