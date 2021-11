Wta pronta a stop tornei in Cina

Peng Shuai, continua il mistero della tennista scomparsa dopo aver denunciato di essere stata aggredita sessualmente dall'ex vicepremier cinese. La Women's Tennis Association (Wta), l'associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo, è pronta a fermare tutti i suoi tornei in programma in Cina se non sarà fatta luce sulle sorti di Shuai. La mail della donna e i dubbi sulla veridicità.