Omicidio Saman Abbas, è stata inoltrata dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alle autorità del Pakistan la rogatoria con richiesta di assicurare “con celerità” una videoconferenza per permettere la partecipazione da remoto di Shabbar Abbas, detenuto in un carcere pakistano, alle udienze del processo a suo carico in corso in Italia.