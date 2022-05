Sono stati tutti rinviati a giudizio i familiari di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile 2021, dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato con un parente, in patria. Il gup ha mandato a processo lo zio della ragazza e i due cugini arrestati nei mesi scorsi in Francia e Spagna, dove erano fuggiti. A giudizio anche i genitori latitanti in Pakistan. La prima udienza è stata fissata il 10 febbraio 2023