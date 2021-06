Caso Suarez, chiesto rinvio a giudizio per 4 indagati

E’ stata fissata per il 28 settembre l’udienza preliminare per l'ex rettrice dell’Universita’ per Stranieri Giuliana Grego Bolli, l'ex dg Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l'avvocato della Juventus Maria Turco per i quali i pm Perugia hanno chiesto il rinvio a giudizio in relazione all'esame farsa sostenuto dal calciatore Luis Suarez lo scorso settembre per ottenere la cittadinanza italiana.

Le accuse, contestate dalla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, a vario titolo sono falso ideologico, rivelazione di segreto d'ufficio e falso materiale. Nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare è individuata come parte offesa l’Università per Stranieri di Perugia.