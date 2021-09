Caso Suarez: difensore ex rettore e docente, 'fiduciose, prof pronta a rientrare in servizio'

"Entrambe le mie assistite sono fiduciose, nell'udienza di oggi probabilmente non si farà niente di particolare, si tratta solo di organizzare il calendario delle udienze, è un inizio probabilmente organizzativo". Lo dice all'Adnkronos l'avvocato David Brunelli, difensore dell'ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli e della professoressa Stefania Spina poco prima di entrare in aula.

Ma come stanno le due donne oggi , a distanza di sette mesi dall'inchiesta sull'esame farsa di italiano al calciatore ambito dalla Juventus? "L'ex rettrice è in pensione, la professoressa Spina è invece in attesa di riprendere servizio - dice l'avvocato - perché dopo che c'é stata la misura nei suoi confronti è rimasta in piedi la sanzione disciplinare che credo tra qualche giorno finirà e finalmente potrà riprendere servizio".