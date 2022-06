Caso Weinstein, incriminato per molestie sessuali anche in Gb

Il 70enne ex produttore cinematografico, condannato a 23 anni da un tribunale di New York ed ora sotto processo a Los Angeles, è stato incriminato dalla magistratura britannica per un'aggressione sessuale avvenuta a Londra nell'agosto del 1996

Harvey Weinstein, il 70enne ex produttore cinematografico condannato negli Stati Uniti a 23 anni per violenza sessuale ed abusi nei confronti di alcune donne, ora è stato incriminato anche dalla magistratura britannica per un'aggressione sessuale avvenuta a Londra nell'agosto del 1996.

"Le accuse sono state autorizzate contro Weinstein, a seguito della revisione delle accuse raccolte dalla Metropolitan police nella sua inchiesta", ha dichiarato la procuratrice Rosemary Ainslie.

Si aggiunge così un nuovo procedimento contro l'ex potentissimo fondatore di Miramax - accusato la prima volta di aggressioni e violenze sessuali in un'inchiesta di The New Yorker che diede l'inizio al movimento del 'me too' - che, dopo la condanna, recentemente confermata in appello, a New York ora è sotto processo a Los Angeles, dove deve fronteggiare le accuse che gli muovono dieci donne.