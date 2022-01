Cassano positivo al Covid, la moglie: "E' in ospedale ma è vaccinato e sta bene"

Antonio Cassano positivo al Covid-19. L'ex calciatore ha passato gli ultimi giorni del 2021 e questo inizio 2022 in isolamento dopo aver contratto il virus. Nelle ultime ore le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate rendendo necessario il ricovero presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. La conferma è arrivata dalla moglie Carolina Marcialis che su Instagram ha spiegato: "Antonio è in ospedale e sta bene! E' vaccinato con due dosi e mi fa piacere che uno si sveglia la mattina e scrive quello che vuole", le parole di Marcialis contro le false notizie che parlavano del talento barese come non vaccinato. L'ex giocatore in ospedale verrà seguito dall'equipe del professor Bassetti. Al momento le sue condizioni di salute sono buone e non desterebbero preoccupazione.