Grazie alla partnership con il Research Institute of Sweden, Castrol lavora sui nuovi fluidi di raffreddamento per data center.

Castrol in collaborazione con il Research Institutes of Sweden (RISE) lavora sulle nuove tecnologie per il domani.

Contribuire ad accelerare la mobilità del futuro grazie a nuove soluzioni a medio e lungo termine, Castrol lavora sui fluidi di raffreddamento da utilizzare per i data centre.

Utilizzando i banchi di prova all’avanguardia di RISE, Castrol vuole sviluppare e ampliare la gamma dei suoi prodotti dedicati al raffreddamento a immersione monofase, accelerando il raffreddamento a immersione con altri partner del progetto.

Una tecnologia che consente ai server di essere immersi in un liquido dielettrico non conduttivo, soluzione che consente di raffreddare efficacemente il tutto, rispetto ai metodi di raffreddamento tradizionali, permette di ridurre notevolmente il consumi di energia e di acqua, consentendo al tempo stesso di utilizzare parte del calore disperso.

Castrol: nuovi prodotti per la gestione termica dei server

I fluidi Castrol ON sono utilizzati per raffreddare l’hardware dei dispositivi elettronici di alimentazione e batteria ad alte prestazioni.

Rebecca Yates, Vice President Advanced Lubricants Products di bp Technology, ha dichiarato: “Il raffreddamento a immersione è un ambito di innovazione in rapido sviluppo, ulteriormente stimolato dall’esigenza globale di ottimizzare l’efficienza e l’utilizzo di energia dei data centre più potenti del mondo. Grazie a questa collaborazione, Castrol e RISE accelereranno lo sviluppo di refrigeranti a immersione e svilupperanno le conoscenze scientifiche necessarie per affrontare le sfide associate allo sviluppo dell’informatica di nuova generazione”.

Tor Björn Minde, Director ICE Data Center presso RISE, ha affermato: “Desideriamo eccellere nelle tecnologie dei data centre lavorando con l’industria. Il programma di partnership contribuisce al dialogo e consente una collaborazione bilaterale diretta. Un modo per proseguire nello sviluppo della nostra leadership scientifica insieme ai nostri partner”.