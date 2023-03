Catania, 2,3 kg marijuana in casa, Cc arrestano 55enne

I carabinieri di Catania hanno arrestato un 55enne che deteneva oltre 2 chili e 300 grammi di marijuana nella propria abitazione. Dalla sostanza stupefacente sequestrata si sarebbero potute ricavare circa 13mila dosi con un introito alla vendita di circa 70mila euro. I militari sono intervenuti dopo aver notato un via vai di persone dall'abitazione. I carabinieri hanno anche sequestrato tre bilancini digitali di precisione, materiale per il confezionamento e due macchine per il sottovuoto. Il 55enne e' stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto.