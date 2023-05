Catania, ASI con Telethon

Quattro giorni partecipati e vissuti intensamente per il comitato provinciale ASI Catania, presieduto dal dott. Angelo Musmeci, che ha presenziato, con oltre 15 delle sue associazioni affiliate, all’evento Telethon: “Villaggio della Ricerca e della Solidarietà” che si è tenuto in piazza Università a Catania.

Per quattro giorni consecutivi l’ASI, con i suoi rappresentanti e i suoi associati, si è trovata all’interno dell’area ludico-sportiva, allestita appositamente per la manifestazione, per testimoniare la costante e vivace presenza sul territorio, non solo per le numerose manifestazioni sportive, ma anche per i tanti appuntamenti organizzati nell’ambito sociale.

Oltre alle associazioni, accompagnate dal presidente Musmeci, sul posto si sono ritrovati gli operatori del “benessere funzionale” dell’associazione federata ASI “Bio-zone”, i quali hanno realizzato massaggi specifici, a titolo gratuito, eseguiti con tecniche terapeutiche per la rieducazione motoria del corpo.

Non solo, anche altre associazioni sportive si sono esibite sul palco con grande successo di pubblico che ha applaudito le performance, inoltre grazie alla presenza fissa degli operatori sono state fornite tutte le informazioni ai cittadini che, incuriositi, si sono avvicinati allo stand dell’ASI per conoscerne le attività.

«Anche quest’anno il comitato provinciale ASI Catania – ha dichiarato il presidente Musmeci – ha dato, con impegno e assoluta dedizione, un notevole contributo alla buona riuscita dell’evento Telethon dedicato alla ricerca, impegnando oltre una quindicina di associazioni affiliate, con una postazione per il benessere funzionale, una raccolta fondi attraverso l’acquisto di magliette e uova di Pasqua e donazioni presso lo stand dell’ASI. Quindi un bilancio assolutamente positivo che conferma la stretta sinergia tra il comitato ASI di Catania e il coordinamento Telethon diretto dal dott. Gibilaro».

