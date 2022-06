Catania, bimba rapita: ascoltati genitori e familiari della piccola Elena

Notte in caserma per i genitori della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di quattro anni rapita ieri pomeriggio da tre uomini incappucciati mentre la bimba era con la madre a Tremestieri, nel catanese. Sono stati ascoltati sia i genitori che i familiari della bambina e alcuni amici di famiglia. Fino a questo momento non c'è traccia della piccola. A lanciare l'allarme è stata la madre che ieri pomeriggio si è presentata presso la tenenza di Mascalucia per denunciare il rapimento della figlia. Madre e figlia erano appena uscite dall'asilo quando tre uomini incappucciati, come racconta la donna, di cui uno armato, hanno portato via la bambina. Ieri sera il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro ha detto che si esclude al momento una finalità di riscatto.