Catania, Biriaco (Confindustria): ''Città stagnante in ultimi posti, si riprenda cammino virtuoso'' - Video

"Catania purtroppo è stagnante agli ultimi posti. Questo dipende da tutto quello che in questi anni non si e’ riuscito a fare. La vivibilità delle nostre città siciliane, per quelle che sono le classifiche che ‘Il Sole 24 Ore’ ha analizzato, e’ in fondo alla classifica". Lo afferma all’AdnKronos il Presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco."Ritengo che gli ultimi posti che interessano le città isolane - aggiunge- siamo da spiegarsi con il fatto che ci sono realtà molto più avanti in quelle che sono le nuove tecnologie, i nuovi servizi, la sicurezza, la scuola e tanto altro. C’è tanto da fare. Auspico che in questi anni si possa riprendere un cammino virtuoso recuperando posizioni". (di Francesco Bianco)