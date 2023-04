Guardia di finanza di Catania, insieme a finanzieri del Gruppo Aeronavale di Messina, ha sequestrato circa due tonnellate di cocaina per un valore di oltre 400 milioni di euro. La droga è stata ritrovata in mare a largo delle coste orientali della Sicilia, imballata in 1.600 panetti in almeno 70 colli galleggianti per evitare le infiltrazioni d'acqua e l'inabissamento.