Catania, elezioni: centrodestra con Trantino unico candidato sindaco

Elezioni amministrative di Catania. Il centrodestra catanese, con ogni probabilità, andrà unito con il candidato sindaco Enrico Trantino, indicato nei giorni scorsi da Fratelli d’Italia. Come già anticipato sabato scorso dall’AdnKronos, la leghista Valeria Sudano, parlamentare del Carroccio, ritirerà la sua candidatura a primo cittadino con il comunicato ufficiale atteso per domani da parte del leader Matteo Salvini con conseguente conferma definitiva del candidato sindaco Trantino, che sarà poi presentato ufficialmente alla stampa prima di domenica prossima. Trova inoltre ulteriore e pressoché definitiva conferma la vice sindacatura, in caso di successo alle urne del centrodestra il 29 maggio prossimo, del leghista Fabio Cantarella, attuale segretario provinciale etneo del partito di via Bellerio.