Catania, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: un morto-Video

Una persona è morta in una esplosione avvenuta questa mattina intorno alle 7.30 a Belpasso, località Edere (Catania) in un'azienda specializzata nella produzione di fuochi d'artificio. Come si legge in un post pubblicato dai vigili del fuoco su Twitter, è stato "rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area".

#Catania, esplosione a Belpasso, in loc. Edere, in un'azienda specializzata nella produzione di fuochi d'artificio: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, #vigilidelfuoco al lavoro dalle 7:26. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area [#13settembre 11:00] pic.twitter.com/LftOHDJo5U — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 13, 2022