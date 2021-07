Cinque giorni di stop per il locale che è stato anche sanzionato

Cinquecento giovani, quasi tutti senza mascherina, ballavano in una discoteca di Acireale nel catanese. La polizia ha chiuso sanzionato e chiuso il locale per 5 giorni. La scoperta è stata fatta durante un controllo in uno stabilimento balneare di Capomulini, frazione marinara di Acireale.