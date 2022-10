Catania, incendio in abitazione: morto 62enne

I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti per domare un incendio in un'abitazione di Tremestieri Etneo. L’incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina di sei piani. All’interno dell'appartamento è stato rinvenuto un uomo di 62 anni, deceduto. Le cause, sia dell'incendio che del decesso, sono in corso di accertamento. Presenti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, la polizia locale del Comune di Tremestieri Etneo e il personale sanitario del Servizio 118 di Acireale che ha constatato il decesso del 62enne.