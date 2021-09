Catania, sgominata gang di rapinatori violenti: tre arresti, anche due fratelli

Sgominata gang di rapinatori violenti a Catania. I Carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato tre pregiudicati catanesi, due fratelli di 20 e 26 anni e il terzo di 20 anni per rapina aggravata in concorso. L’attività d’indagine, tra il dicembre 2020 e lo scorso marzo, ha consentito di individuare il gruppo criminale, composto da 5 elementi (3 arrestati e 2 denunciati, tra i quali una donna) autori di cinque efferate rapine consumate tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021 a Catania e nei paesi etnei con l’utilizzo di pistole e coltelli e veicoli noleggiati con targhe contraffatte. Le rapine, due perpetrate a Gravina di Catania e Mascalucia ai danni di ricevitorie-tabacchi, due nel capoluogo etneo commesse ai danni di un noto supermercato e una tentata in una farmacia, hanno fruttato agli indagati oltre 5.500 euro.