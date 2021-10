Nell'operazione Bokluk, spazzatura in lingua bulgara

Tratta di persone, riduzione in schiavitù, associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, aggravati dalla transnazionalità. Sono le accuse mosse, a vario titolo, a 9 persone arrestate dalla Polizia di Stato di Catania. L'operazione è stata definita 'bokluk', spazzatura in lingua bulgara, perché così gli indagati si rivolgevano alle donne che costringevano a prostituirsi.