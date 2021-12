Come fare per conoscere i trend in voga il prossimo anno e quali saranno gli oggetti di tendenza per il 2022? Semplice, basta chiedere a un esperto. Catawiki, piattaforma online leader in Europa per gli oggetti speciali, ha fatto molto di più. Ha chiesto a 240 esperti di creare un report definitivo che raccontasse le tendenze che domineranno gli acquisti in diversi ambiti: arte, moda, design, gioielli, orologi, automobili e, in generale, tutto ciò che riguarda il 'lifestyle'.