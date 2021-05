Cattelan sbarca in Rai, 'Da grande' il suo nuovo programma

In prima serata su Rai1 a partire da settembre

Alessandro Cattelan sbarca in Rai. Nei palinsesti autunno-inverno che arrivano domani sul tavolo del Cda Rai per l’illustrazione, a quanto apprende l’Adnkronos, c’è una sorpresa: Alessandro Cattelan alla conduzione di un programma, dal titolo ‘Da grande’, in prima serata su Rai1 a partire da settembre.

Un programma che mette a fuoco le gioie e le sofferenze del percorso di crescita che porta a diventare adulti attraverso monologhi, momenti di show, ospiti e clip video.