Cattolici Uniti, il nostro progetto per benedire una nuova Italia

Il libro di Ivano Tonoli, Erminio Brambilla e Alessandro Zorgnotti, con la prefazione di Beppe Ghosolfi

Roma, 15 novembre 2022 - "La politica è dottrina sociale" si intitola il libro scritto da Ivano Tonoli, Erminio Brambilla e Alessandro Zorgniotti, la cui prefazione è di Beppe Ghosolfi, edito da Tracceperlameta Edizioni. Frutto di esperienza ed impegno nel terzo settore, il libro nasce dalla sensibilità e dall'educazione cattolica di uomini che amano il proprio Paese e che confidano in una concezione spirituale della vita che si prefigge lo sviluppo scientifico e materiale dell'esistenza umana incoraggiando i talenti e la creatività di persone che apportano benefici all'Italia. Il Cattolicesimo, che gli autori raccontano, è vivo e pullula di esperienze pratiche di vita vissuta e dà corso ad un racconto chiaro e puntuale che coinvolge tutti i rappresentanti della Chiesa Cattolica. Si intende trasmettere un messaggio di pace, di libertà, che fa propri i valori morali ed istituzionali.

Il libro è un saggio che aiuta a comprendere le difficoltà della vita e le soluzioni offerte dal mondo religioso.

La politica è vista come dottrina sociale ed, in quanto tale, essa non può deludere le aspettative dei lettori affezionati a questo tipo di messaggio, che coinvolge le coscienze ed i cui valori morali ed ecclesiali sono sublimi.