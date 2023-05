'Cavalli in villa' scalda i motori per il via della seconda edizione

Si è tenuta questa mattina, presso l'Associazione Stampa Estera a Roma, la presentazione alla stampa di “Cavalli in Villa”, evento unico in Italia che porta gli sport equestri all’interno di alcune delle più prestigiose dimore storiche del Veneto: un inedito contenitore che unisce l’eccellenza della storia e dell’arte del nostro Paese al territorio, grazie a un animale che ne è perfetto emblema, il cavallo, eletto ad alfiere della cultura. Presenti alla conferenza stampa, tra numerosi ospiti e autorità, il Sottosegretario all Cultura Vittorio Sgarbi (in collegamento), patron di Cavalli in Villa, il dott. Simone Perillo, Segretario Generale Fise Nazionale, Katia Ricciarelli, madrina dell'iniziativa, Clara Campese, presidente di Fise Veneto, il prof Amerigo Restucci, presidente dell'Ivv, l'avv. Andrea Cartoni Spinelli, presidente della Fondazione Gaia Von Freymann, Adriana Volpe, conduttrice tv e rappresenta del Title Sponsor Emma Alice e Jesusleny Gomes, rappresentante istituzionale del Raid internazionale "Fuoco dell'Amicizia".

L’On. Elisabetta Gardini, che ha aperto la presentazione dell'iniziativa alle autorità il giorno precedente alla Camera del Senato, ha affermato: "sono felice di avere ospitato alla Camera, come veneta, la presentazione istituzionale di Cavalli in Villa. Un evento che è già cresciuto dall’anno scorso, passando da cinque a otto tappe", ha argomentato Gardini: «Vedo per questo progetto un futuro importante e ricco di soddisfazioni, un’iniziativa che ha senza dubbio il potere di creare una preziosa sinergia tra “cose belle” di cui c’è un profondo bisogno. Il cavallo», ha aggiunto l’Onorevole, «è qualcosa che colpisce la mia fantasia e creatività, capace di unire tante attività e progetti di valore alle eccellenze del territorio. Penso anche alle ville venete, un patrimonio che va maggiormente valorizzato, comunicato e condiviso".

“Cavalli in Villa” debutterà a Lonigo (Vicenza) con la prima tappa 2023, portando il nobile animale oltre gli steccati dei propri circuiti, vicino al grande pubblico e al centro di otto memorabili eventi gratuiti e aperti al pubblico. Il cavallo si conferma l’affascinante animale capace non solo di emozionare ma anche di educare, sensibilizzare e aiutare: intorno alle numerose gare, spettacoli e battesimi della sella ruoterà un ricchissimo e nuovo carnet di iniziative ed eventi, come tour in E-Bike, a cavallo e con le auto storiche, fino ad attività legate all’informazione dei giovani su temi fondamentali, grazie al coinvolgimento in ogni tappa delle scuole del territorio.

Si parlerà di sicurezza sulle strade legata all’uso di alcol, con l’arrivo nelle diverse ville del pullman azzurro della Polizia Stradale grazie alla Fondazione Gaia von Freymann, fino alla conoscenza e tutela dell’ambiente, con lezioni dal vivo a cura di Horse Emergency, e ancora il Villaggio del Bambino, che accoglierà i bimbi e le loro famiglie per fare il battesimo della sella attraverso un approccio ludico-educativo innovativo e in totale sicurezza, grazie alla presenza di istruttori Federali. Le discipline equestri presenti nelle diverse ville, in forma agonistica o amatoriale e ludica, saranno sette: dal Salto ostacoli, con concorsi che andranno dalle categorie B1* ad A5*, fino a competizioni di Dressage, l’elegante prova che mette in luce l’addestramento del cavallo, e di Attacchi, dove carrozze e maratone di vari generi sfileranno a tutta velocità in circuiti allestiti ad hoc. E ancora il Completo, che porta alla luce la versatilità e completezza di cavalli e cavalieri in tre prove diverse la cui gestione è a cura del cavaliere olimpionico Roberto Rotatori, il Volteggio, una sorta di ginnastica artistica con il cavallo, fino al Polo, antico e nobile gioco di squadra nato in Persia o ora praticato in tutto il mondo, e l’Horse-Ball, anch’esso giocato a squadre con l’obiettivo condiviso con il Polo- di fare goal nella porta avversaria.

Cavalli in Villa 2023 sarà inoltre teatro della spettacolare cerimonia militare messa in atto dal 4º Reggimento Carabinieri a cavallo, il carosello storico dell'Arma dei Carabinieri con fanfara e picchetto, al termine del quale viene riprodotta la storica carica di Pastrengo, avvenuta durante l'omonima battaglia nella prima guerra d'indipendenza italiana. Molti i cavalieri di spicco presenti all’evento: da Fabio Brotto a Luca Moneta, cavalieri di calibro internazionale nel salto ostacoli, ad Andrea Giovannini, campione italiano assoluto di dressage in sella a “The Best” e vincitore del Master del Cavallo Iberico, che porterà in campo i cavalli dell’allevamento El Palo Borracho di Francesca Mittiga. Presenti anche i magnifici Purosangue Arabi, cavalli elegantissimi e fieri che faranno sognare il pubblico grazie a sfilate di morfologia a cura di Arabite Horse Events.

L’evento itinerante “Cavalli in Villa” è promosso da FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) nazionale e FISE Veneto, con il supporto dell’IRVV (Istituto Regionale Ville Venete), il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Veneto, Provincia di Padova e di Vicenza oltre che di tutti i Comuni coinvolti. Importante partner del progetto è FieraCavalli, con cui l’organizzazione condivide valori e obiettivi legati al mondo del cavallo, mentre una novità di quest’anno sarà il gemellaggio con il Raid Internazionale “Fuoco dell’amicizia”.

“Cavalli in Villa” aiuterà concretamente anche il Lions Club Vicenza La Rotonda su un progetto legato all’autismo, attraverso la produzione e vendita di acquerelli, che saranno realizzati dal vivo ad ogni tappa da diversi artisti, con al centro il cavallo e la relazione con l’essere umano. Sostenere concretamente l’inclusività e un altro importante valore dell’evento che, in questa edizione, ospita l’associazione “Cuore Oltre l’Ostacolo” i cui atleti paralimpici, in sella ai loro cavalli, metteranno in scena impeccabili riprese di paradressage.

Vittorio Sgarbi si conferma per il secondo anno patron di “Cavalli in Villa” e presenterà alcuni dei suoi ultimi libri tra cui “Roma”, dal Rinascimento ai giorni nostri, portando il pubblico dentro un appassionato viaggio nella storia vista dagli occhi luminosi e penetranti dell’arte. Madrina 2023 di Cavalli in Villa Katia Ricciarelli che, grazie alla sinergia con i diversi Conservatori del territorio, sarà al centro di numerosi spettacoli che vedranno giovani musicisti esibirsi prima sul palco poi in campo con i cavalli, tra concerti di archi, pianoforte e voce. Non mancherà una corposa parte dedicata ogni week end agli spettacoli equestri, con il team dell’artista Rudy Bellini, il Trofeo Teatro Equestre, eccellenza unica in Italia targata FISE Veneto e composta da bimbi in sella ai propri pony, e numerosi altri artisti che mostreranno l’eleganza e l’addestramento di particolari razze, come il Q-Arab e il Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido (CAI TPR).

Cavalli in Villa 2023 vedrà infine la prima concreta sinergia tra due Federazioni sportive: Fise, Federazione Italiana Sport Equestri, e Fci, Federazione Ciclistica Italiana di cui il Cicloturismo è una branca: durante ogni tappa sarà possibile prenotare E-Bike per gite, aperte a tutti bambini inclusi, in partenza sia da ogni villa sia dalla città più vicina per raggiungere, attraverso strade sicure e piacevoli, ogni dimora storica. Debutto infine del “Gran Tour Cavalli in Villa 2023” un circuito che collega tutte le ville di questa edizione e percorribile sia in bicicletta sia in E-Bike, oltre che a cavallo e in auto.