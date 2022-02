CCICD Concerto "Pace ·Amicizia ·Amore" trasmesso su TV5 Monde in Francia

PECHINO, 1 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Il concerto "Pace ·Amicizia ·Amor", organizzato congiuntamente dal China Center for International Communication Development (CCICD) e dalle istituzioni culturali francesi e cinesi, è stato trasmesso su TV5 Monde per il pubblico mondiale nel 1° febbraio.

Durante il concerto, numerosi artisti provenienti da 10 paesi sono stati inviati a esibirsi, tra cui il rinomato pianista francese Richard Clayderman, il tenore italiano Luca Sannai, il cantante cinese Li Yugang, la ballerina cinese Qiu Siting, così come l'Orchestre de Paris e la squadra nazionale di breakdance francese e cinese.

Il tema del concerto, "Pace · Amicizia · Amore", trasmette lo spirito del Pierre De Coubertin, che è proprio un francese con l'appellativo di "Padre delle Olimpiadi". Secondo lui, la tregua olimpica è la promozione della pace attraverso lo sport. Il concerto mira a concretizzare non solo lo spirito delle Olimpiadi, ma anche il vero significato degli sport olimpici attraverso i programmi artistici.

Oltre alle canzoni classiche come "Le quattro stagioni", "Carmen", "Inno alla gioia", "O' sole mio" e "I ragazzi del coro", sono stati presentati anche gli spettacoli meravigliosi come opera Kunqu, danza di Qipao, danza del leone e spettacoli di kung fu ecc, che dimostrano al meglio il fascino della cultura tradizionale cinese

Il concerto è stato registrato non solo a Pechino (Cina), ma anche a Parigi (Francia), le due città ospiteranno rispettivamente i Giochi Olimpici invernali del 2022 e quelli estivi del 2024. A Pechino si terranno i Giochi Olimpici Invernali del 2022 che per la prima volta si svolgeranno in Cina. Inoltre, Pechino è anche la prima città ad ospitare sia una rassegna estiva (nel 2008) che una invernale.

Gli organizzatori del concerto hanno ricevuto molte lettere di congratulazioni dalle figure più importanti, tra cui Anita DeFrantz, ex Vice Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Spyros Capralos, Presidente del Comitato Olimpico Ellenico, Kate Caithness, Presidente della Federazione Mondiale di Curling, Franco Ascani, Presidente della Federazione delle Televisioni Sportive e delle immagini sullo schermo, Marco Riva, Presidente del Comitato Regionale CONI Lombardia e Laurent Bili, l'ambasciatore francese in Cina e così via. Il concerto incarna non solo lo spirito olimpico, ma anche la bellezza della letteratura e dell'arte.

