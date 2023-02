Cda Tim si aggiorna al 24 febbraio per decidere su offerta Kkr

Tra 3 settimane nuova riunione per decidere sull’offerta non vincolante per NetCo

Il Consiglio di Amministrazione di Tim, riunitosi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha deciso di convocarsi nuovamente il giorno 24 febbraio, per decidere sull’offerta non vincolante ricevuta da Kkr per NetCo. Lo comunica una nota del gruppo il cui board oggi si è riunito con al vaglio l'offerta giunta dal fondo Usa per una partecipazione nella rete.

"Tim rimane aperta a valutare ogni eventuale alternativa che dovesse nel frattempo concretizzarsi, e continuerà nel dialogo con i propri stakeholders" precisa la nota.

L'offerta arrivata dal fondo Usa che è già socio al 37,5% di Fibercop, cui fa capo la rete secondaria di Tim (dall’armadio di strada alle abitazioni dei clienti), è stata bene accolta dal mercato: oggi a Piazza Affari Tim ha chiuso con un rialzo del 9,54%. Questa mattina la notizia dell'offerta, che era circolata ieri sera, è stata confermata da un comunicato dell’azienda che ha spiegato di aver ricevuto da Kkr un’offerta non vincolante per l’acquisto di una partecipazione in una società da costruire, coincidente con il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa, inclusivo degli asset e attività di FiberCop, nonché della partecipazione in Sparkle.

L'iniziativa arriva a 15 mesi di distanza dalla manifestazione d’interesse non vincolante di Kkr per tutta Tim da 10,8 miliardi (0,50 euro per azione); l'offerta avanzata nel novembre del 2021 era stata giudicata bassa dal cda del gruppo che non aveva accettato che Kkr conducesse un’ulteriore due diligence sulla società. Di lì il passo indietro del fondo Usa che oggi torna alla carica con un'offerta che riguarda la rete e che, secondo indiscrezioni, si aggirerebbe sui 20 miliardi.

Sempre in mattinata una nota del Mimit indicava che "il governo segue con attenzione l’offerta presentata dal fondo Kkr per l’acquisto di una partecipazione in una costituenda società che gestisca la rete fissa di Tim, azienda che oggi ha un ruolo cruciale nei servizi di telefonia, nella realizzazione della banda larga nel nostro Paese e della infrastruttura del Polo Strategico Nazionale"

"Il governo reputa centrali la salvaguardia dei livelli occupazionali e la sicurezza di una infrastruttura strategica quale la rete nazionale di telecomunicazioni. Su questi presupposti si valuteranno gli sviluppi che riguardano la prima azienda di telefonia italiana" indica la nota del Ministero delle imprese e del made in Italy.