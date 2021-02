Cdm, Draghi: "Sarà governo ambientalista"

(Adnkronos)

Quello di Mario Draghi "sarà un governo ambientalista". Questo, a quanto apprende l'Adnkronos, quanto avrebbe detto il nuovo premier nel Cdm appena terminato. Si tratta del primo Consiglio dei ministri del governo Draghi, iniziato poco dopo il passaggio di consegne con Conte e la cerimonia dello scambio della campanella a Palazzo Chigi e durato circa 30 minuti.

"Il nostro sarà un governo ambientalista, qualsiasi cosa faremo - a partire dalla creazione di posti di lavoro - deve andare incontro alla sensibilità ambientale e non andare a gravare la situazione" esistente, avrebbe il premier rivolgendosi ai ministri durante il Cdm. "Mi aspetto la massima collaborazione", perché una "missione" importante attende il governo, quella di "mettere in sicurezza il Paese". Per centrare l'obiettivo, bisogna andare "avanti uniti", perché "i bisogni dell'Italia vengono prima di interessi di parte", avrebbe aggiunto.

"Dobbiamo lavorare insieme, pur provenendo da storie ed esperienze diverse, per affrontare questa fase difficile del Paese". Lavorare insieme, avrebbe sottolineato il presidente, "per mettere in sicurezza l’Italia e aiutarla a ripartire".

Avviato iter per il ministero della Transizione ecologica

A quanto apprende l'Adnkronos, il Consiglio dei ministri ha avviato l'iter per l'istituzione del ministero della Transizione ecologica, il dicastero green che sarà guidato dal fisico Roberto Cingolani. Si punta, viene spiegato da autorevoli fonti di governo, ad approvare la sua istituzione e a dare il via libera al ministero 'verde' entro 10 giorni.