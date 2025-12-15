Cdm, ok al Decreto Milleproroghe e a due decreti di revisione della Difesa

Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi giovedì 11 dicembre, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto Decreto Milleproroghe. Tra le principali misure previste, a sostegno delle imprese, la proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le PMI e la proroga al 31 marzo 2026 del termine per la stipula dei contratti assicurativi per i rischi catastrofali per le piccole e microimprese. In ambito di sanità, viene prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale (scudo penale) degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. Per le famiglie e i territori, vengono prorogati al 31 dicembre 2026 il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi e l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Inoltre, viene sospeso anche per il 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. In ambito di Difesa, il Consiglio ha approvato in via preliminare due decreti legislativi in materia di revisione dello strumento militare nazionale e di struttura organizzativa della sanità militare. Il primo decreto ha l’obiettivo di raggiungere entro il 2033 un organico complessivo del personale militare fissato a 160 mila unità, garantendo un rapporto funzionale tra categorie e ruoli improntato a efficienza e organicità. Il secondo decreto introduce una revisione della struttura del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione anche mediante l’istituzione del Corpo unico della Sanità militare. Tra gli altri provvedimenti approvati a Palazzo Chigi, un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania in materia di cooperazione strategica nei settori: assistenza sanitaria, energia, ambiente, sicurezza, industria della difesa, gestione delle migrazioni, educazione, innovazione, trasformazione economica.

Il comunicato del Governo