circle x black
Cdm, via libera alla ratifica della Risoluzione IMO

22 settembre 2025 | 13.20
Redazione Adnkronos
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge per la ratifica ed esecuzione della risoluzione A32/1152 concernente gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), adottata a Londra l’8 dicembre 2021.

La risoluzione, tra l’altro, estende da due a quattro anni il mandato degli eletti del Consiglio dell’IMO, amplia il numero dei seggi del Consiglio stesso in modo da assicurare anche la presenza dei Paesi in via di sviluppo e favorire così la loro integrazione nel percorso di adeguamento alle normative dell’Organizzazione. L’obiettivo di fondo è accelerare la transizione ecologica del settore marittimo che dovrà condurre all’abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra e all’applicazione di sistemi di protezione per l’ambiente marino. Infine, il Cdm ha approvato in esame definitivo un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica che prevede il regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale.

Il comunicato del Governo

