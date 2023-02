Cdp, in Sicilia impegnati 4 mld per enti pubblici e imprese in triennio 2020-2022

Risorse pari a 4 miliardi di euro a favore di circa 240 enti pubblici e 11mila aziende, di cui 128 milioni per infrastrutture di rilevanza strategica, una rinegoziazione dei mutui per oltre 560 milioni in favore di enti locali e attività di advisory sui fondi del PNRR per progetti dedicati alla città e alla Regione. Sono i numeri dell’impegno in Sicilia, nel triennio 2020-2022, di Cassa depositi e prestiti, che ha fatto tappa a Palermo per il suo roadshow, l’evento itinerante che ha l’obiettivo di presentare gli strumenti e i progetti del Gruppo a favore di imprese e Pubblica Amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all’implementazione del Pnrr, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale.

L’operatività di Cdp in Sicilia continuerà a essere garantita e rafforzata grazie all’inaugurazione del nuovo ufficio territoriale di Palermo, il primo nella Regione, che amplia la rete di uffici presenti sul territorio - quasi 30 - per cogliere al meglio le esigenze di imprese e pubblica amministrazione. Sul fronte della Pubblica amministrazione Cdp ha impegnato oltre 2,7 miliardi a sostegno di circa 240 enti pubblici siciliani, mentre riguardo agli investimenti nell’ambito del Pnrr, con il bando per l’Attrattività dei Borghi, sono state presentate dai piccoli comuni siciliani 24 domande per un importo complessivo di finanziamento statale pari a 42 milioni. Nel primo semestre 2020, circa 140 enti locali hanno aderito all’operazione di rinegoziazione dei mutui esistenti per un totale di oltre 560 milioni di debito residuo, liberando risorse da destinare all’economia del territorio per circa 35 milioni, grazie al risparmio ottenuto sugli interessi dovuti. Dal 2020 al 2022, Cdp ha svolto un’intensa attività a sostegno del tessuto imprenditoriale siciliano, impegnando, sia direttamente sia per il tramite di intermediari finanziari, risorse per oltre 970 milioni a sostegno di circa 11.000 imprese.

L’attività del Gruppo per il territorio si estende anche al Venture Capital. In particolare, attraverso la propria attività d’investimento, Cdp Venture Capital ha già sostenuto direttamente 8 startup nella Regione con un impegno complessivo di circa 12,5 milioni. Attraverso il Fondo nazionale per il turismo, gestito da Cdp Real Asset SGR, l’impegno di Cdp nel capoluogo siciliano ha consentito di restituire nuova vita al Grand Hotel Villa Igiea, complesso immobiliare vincolato (proveniente dalla liquidazione del fallimento Acqua Marcia), simbolo della città di Palermo, che a seguito della riqualificazione ha rafforzato l’offerta turistica di qualità sul territorio.