C’è anche Import For Me tra i Campioni della Crescita 2022: ulteriore conferma del successo dell’azienda

Bologna, 5 Novembre 2021 - L’1 novembre 2021, in uno speciale su La Repubblica Affari&Finanza così come sul sito ufficiale online della testata giornalistica, sono stati presentati i Campioni della Crescita 2022. Parliamo delle aziende che hanno registrato, negli ultimi anni, un aumento significativo del fatturato e che sono state dunque in grado di partecipare attivamente alla crescita del nostro Paese. Questo prestigioso riconoscimento, attribuito dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF, assume oggi una rilevanza straordinaria perché i Campioni della Crescita 2022 sono di fatto quelle aziende che hanno dimostrato una solidità unica, in grado di superare l’innegabile periodo di crisi innescato dalla pandemia.

Import For Me: campione della crescita 2022 nel settore e-commerce

Nella classifica stilata dall’Istituto tedesco qualità ITQF e pubblicata da La Repubblica A&F spicca un’azienda che possiamo considerare emblematica, in quanto rappresenta al meglio l’esempio di come anche il nostro Paese sia proiettato verso il futuro. Parliamo di Import For Me Srl, punto di riferimento ormai per quanto riguarda gli e-commerce specializzati nella vendita online di arredo bagno e sanitari, compresi box doccia, saune, idromassaggio e minipiscine. L’azienda, forte del fatto di riuscire a proporre prodotti di altissima qualità a prezzi di fabbrica e dunque decisamente convenienti, ha dimostrato negli ultimi anni di essere pronta ad accettare le sfide del futuro.

ImportForMe mette oggi a disposizione dei propri clienti un portale e-commerce intuitivo e ricco di soluzioni di altissimo livello, ma non si limita a questo. L’attenzione al cliente è sempre stata una priorità per questa realtà, che infatti ha di volta in volta implementato il proprio customer care in modo da riuscire ad offrire il massimo sia in fase di pre che di post vendita.

Oggi Import For Me figura tra i Campioni della Crescita 2022 perché è riuscita a vincere numerose sfide, dimostrando di essere un vero e proprio punto di riferimento nel settore degli e-commerce.

Import For Me: i numeri della crescita

Nel report pubblicato da La Repubblica sono stati evidenziati nel dettaglio i numeri della crescita dei Campioni 2022 e vale la pena andare a vedere dunque in che misura ImportForMe è riuscita a rientrare in questa prestigiosa classifica.

L’azienda, negli ultimi 3 anni, ha registrato una crescita media annua del fatturato pari al 27,23% passando dai 2,986 del 2017 ai 6,150 milioni di euro del 2020. Un risultato che, come accennavamo, assume ancora più valore se si considera il periodo particolarmente complesso della pandemia.

Campioni della crescita 2022: un riconoscimento prestigioso

Figurare nella lista dei Campioni della Crescita 2021 è importante per le aziende italiane, in quanto parliamo di un riconoscimento dell’eccellente lavoro effettuato negli ultimi anni. Non si tratta esclusivamente di aumento del fatturato infatti: i Campioni della Crescita 2021 rappresentano dei veri e propri esempi d’imprenditoria nel panorama nazionale. Queste aziende sono riuscite a dimostrare di avere tutte le carte vincenti nel proprio settore ed Import For Me in particolare di essere ormai diventata un’eccellenza in ambito e-commerce. Comparire in questo elenco dunque è un vanto per quelle realtà imprenditoriali che rappresentano un orgoglio nazionale.

